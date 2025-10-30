Quattordici destinazioni: in arrivo quella con Madrid

Dalle Marche verso il Paese e il mondo. Attualmente, infatti, è disponibile per i viaggiatori un pacchetto di 14 destinazioni per volare da e per l’Ancona International Airport.

Destinazioni che sarebbero dovute salire a 15 tra pochi giorni con l’attivazione del collegamento con Napoli garantito dai "voli di continuità territoriale" ma che dovrà attendere l’esito di un nuovo bando da parte dell’Enac per poter decollare. E quindi, aspettando l’attesa attivazione del collegamento con Madrid, in partenza nel periodo natalizio grazie a Volotea, la stessa compagnia aerea è già presente al Sanzio con tre rotte verso l’Italia (Catania, Olbia e Palermo), quella verso la Francia (Parigi Orly) e una verso la Spagna (Barcellona).

Con Ryanair, invece, è possibile raggiungere le destinazioni internazionali di Bruxelles Charleroi (in Belgio), Cracovia (in Polonia), Dusseldorf (in Germania), Londra Stansted (nel Regno Unito), oltre a Catania. Il vettore Lufthansa, dunque, opera il volo per Monaco di Baviera (Germania).

Mentre Wizz Air assicura il collegamento con Tirana (Albania). Come noto, dal 3 novembre, in virtù della nuova assegnazione del bando di continuità territoriale, la compagnia danese Dat accompagnerà i viaggiatori dallo scalo marchigiano agli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate. In itinere, infine, la situazione del collegamento per Napoli-Capodichino: in quel caso le destinazioni salirebbero a 15 complessive dall’Ancona International Airport. Un carnet di località che potrebbe aumentare in base alle mosse del nuovo vertice dell’Ancona Internazional Airport.