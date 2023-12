Quattro addetti preparazione per hamburgeria e steak house

Quattro addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati. Data scadenza: 30/12/23. Codice offerta 204156/33. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Hamburgeria e steak house di Ancona ricerca operatore/trice di cucina con esperienza nel settore ristorazione - fast food. Mansioni: manualità nel taglio verdure e carni, cottura in griglia e friggitrice. Requisiti: capacità di utilizzo coltelli. Titolo di studio: diploma di scuola media secondaria. Conoscenza sufficiente della lingua italiana. Possesso di patente b (automunito/a). Preferibile età compresa tra i 18 e i 30 anni e domicilio nel comune di Ancona e limitrofi. Tipologia contrattuale: da valutare in accordo con i candidati. Orario di lavoro: part- time (pranzo - cena 12,00/15,00 ; 18,00/23,00). Per candidarsi inviare il curriculum a amministrazione.secu@gmail.com