Quattro aziende agroalimentari premiate in Regione

Prosegue la serie di riconoscimenti che l’Assemblea legislativa attribuisce a realtà imprenditoriali simbolo delle Marche e delle sue eccellenze. Il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha premiato, nel corso di una cerimonia a Palazzo delle Marche con i consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Lindita Elezi, quattro aziende del settore agroalimentare che rappresentano "la tradizione, il silenzio, il sacrificio, la qualità e l’originalità". "Questo encomio da parte di tutta l’Assemblea legislativa – ha aggiunto Latini – ha un alto valore simbolico e dimostra quanto abbiate creduto nel vostro lavoro e nella vostra storia, costituendo un esempio per tutti i cittadini marchigiani, in particolare per le nuove generazioni". I destinatari dell’encomio sono il Salumificio Ciriaci di Ortezzano, l’azienda Paoletti Bibite di Ascoli Piceno, l’oleificio Poldo di Castelfidardo e il laboratorio "La casa del Tortellino" di Osimo. "Le realtà premiate oggi – ha sostenuto il consigliere Ciccioli – testimoniano quanto le Marche possano esprimere un nuovo modello di piccola media impresa, che sviluppa molta qualità, che entra in rete, genera benessere nel territorio e coesione social". Si è congratulata con i rappresentanti delle quattro aziende anche la consigliera Elezi "per essere stati capaci di valorizzare il tessuto economico e il territorio, con volontà e tenacia, dando fiducia anche ai giovani".