Quattro campi, un ristorante e la nuova sede

Giugno sarà il mese decisivo per l’acquisizione definitiva del terreno di Passo Varano da parte dell’Ancona, area su cui dovrà sorgere il centro sportivo della prima società calcistica cittadina. Lo ha confermato ieri anche l’amministratore delegato biancorosso Roberta Nocelli, ricordando l’appuntamento del presidente Tony Tiong con il sindaco Daniele Silvetti per la fine del prossimo mese. Circostanza in cui l’Ancona Sports Center, società di proprietà della Dreams srl con sede a Porto Sant’Elpidio, a sua volta di mister Tiong, procederà al pagamento di poco più di un milione di euro nelle casse comunali – già versata la caparra di 130mila euro –, cifra necessaria per completare l’acquisto del terreno e procedere con il rogito dal notaio. Dopodiché l’Ancona Sports Center diventerà proprietaria dell’area di Passo Varano su cui, per step, dovrà sorgere il centro sportivo. L’Ancona Sports Center, infatti, s’è aggiudicata il bando oltre un anno fa e dopo quella data sono stati necessari diversi ulteriori passaggi. Ma nel frattempo Tony Tiong da gennaio a oggi ha ripetutamente rinviato l’operazione, fino all’ultimo scambio di pec con il Comune con cui s’è impegnato a tornare in città entro la fine di giugno per perfezionare l’acquisto, intenzione peraltro confermata con un "absolutely" a specifica domanda in occasione dell’ultima partita di campionato contro la Lucchese. Il centro sportivo sorgerà su un’area vicinissima al Del Conero, dall’altra parte della provinciale, area che si trova tra la fine del parcheggio dello stadio stesso, la linea ferroviaria, la provinciale che porta all’arco degli Angeli e via Filonzi. In oltre sette ettari di terreno su cui oggi ci sono solo vegetazione e sterpaglie. Il progetto dello studio Renzi prevede due campi in erba sintetica sul lato nord e due in erba naturale sul lato sud, uno dei quali con un posizionamento identico a quello dello stadio Del Conero che servirà alla prima squadra per potersi allenare nelle medesime condizioni di quando gioca nel vicino stadio. Quattro campi di allenamento ma anche diversi edifici che conterranno servizi per l’academy e per tutto il settore giovanile, dunque spogliatoi, palestre e magazzini. E poi quello destinato alla prima squadra, che sarà anche quello di rappresentanza, con uffici, sala conferenze, caffetteria, ristorante e foresteria. Il progetto prevede che prima vengano realizzati i due campi in sintetico con l’edificio che li collega e successivamente quelli in erba naturale e l’edificio dedicato e in un terzo momento tutte le attività collaterali come ristorante e foresteria.

Giuseppe Poli