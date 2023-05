Quattro candidati e 12 liste: assalto al Castello

Quattro candidati sindaco in corsa verso il Castello. In ordine alfabetico: Marco Baldassini, sostenuto dalle tre liste Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima, Riformisti per Falconara; Annavittoria Banzi, sostenuta dalle quattro liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas; Stefania Signorini sostenuta dalle quattro liste Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028. Baldassini, 45 anni, è comandante navale e capogruppo del Gruppo Misto. Banzi, 49 anni, è avvocato esperto in diritto della famiglia e minorile. Grasso, 46 anni, è commissaria di Polizia locale a Jesi. Signorini, 65 anni, è sindaco uscente, dirigente scolastica e docente. Complessivamente sono 181 gli aspiranti consiglieri, dei quali 104 uomini e 77 donne, che proveranno a giocarsi i 16 posti disponibili in Consiglio comunale.