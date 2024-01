Quattro classi troppo fredde: studenti non entrano per protesta

Suona la campanella ma quattro classi restano fuori perché le aule sarebbero troppo fredde, ma per la Provincia non ci sono state segnalazioni dall’istituto. Erano una settantina gli studenti fuori dal liceo Scientifico Da Vinci ieri mattina. Lamentavano temperature troppo basse nelle classi della parte più nuova dell’edificio per un problema che sarebbe legato alla lontananza delle stesse dai rilevatori di temperatura. Dopo essersi radunati vicino l’ingresso gli studenti hanno scelto di non entrare in segno di protesta. La dirigente scolastica Fabiola Fabbri ha dichiarato: "Il problema sarebbe legato alla distanza dei rilevatori di temperatura. Oggi, saputo del problema che pensavo risolto nelle scorse settimane, abbiamo chiamato il numero verde della ditta appaltatrice della gestione e preso diretto contatto con i tecnici responsabili della Provincia. Ora i termosifoni sono accesi e funzionanti. Nei primi due giorni di rientro dalle vacanze dai ragazzi non ci erano arrivate segnalazioni di un malfunzionamento. Ho chiesto ai ragazzi di parlarne sempre con i referenti della scuola".