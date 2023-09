"Quattro famiglie in ostaggio a Santa Maria Nuova: il maremmano morde e impaurisce"

"Siamo quattro famiglie ostaggio di un maremmano che non appartiene a nessuno che morde gli altri cani e impaurisce i bambini, sale e graffia le nostre auto quando facciamo rientro in casa". A parlare è uno dei residenti di via Monte Cucco che dall’anno scorso richiede l’intervento di vigili urbani, Ast (prima Asur) e polizia provinciale. "Il pastore maremmano "selvatico" e incontrollato è stato portato probabilmente da un signore anziano ultraottantenne e ormai non del tutto lucido che qui ha un terreno. Ma di fatto il cane in questione non è di nessuno in quanto non ha microchip né è registrato da nessuna parte. Tutti proviamo un certo affetto nei suoi confronti ma questo cane ha già aggredito altri cani, danneggiato autovetture e nelle ultime settimane ha morso una signora strappandole il vestito. La sua presenza impedisce di fatto a noi e ai bambini della zona di uscire serenamente di casa con il cane o in bici. Eppure nessuno sembra riuscire a risolvere il caso. Ast, Comune e polizia provinciale non sono mai riuscite a coordinarsi, rimpallandosi reciprocamente le responsabilità. Sono venuti i veterinari dell’Ast con del sedativo da mescolare nel pasto ma il cane l’ha ignorato. Poi nessuno si è più fatto vivo. Sono inadempienze molto gravi perché lasciano noi residenti, compresi i bimbi, in una posizione di pericolo oggettivo rispetto alle cose e alle persone. Di fatto – conclude- ci sentiamo reclusi in casa nostra"