Quattro giorni di Pikkanapa

Show cooking, gare e assaggi hot, street food e laboratori per bambini ma anche concerti e musica live. Al via oggi il festival Pikkanapa che, per quattro giorni, accenderà fino a domenica cinque piazze del centro storico. Gli show cooking saranno tenuti dallo chef Gideou Kodini, che mostrerà la preparazione di piatti a base di peperoncino e canapa e dal Maître chocolatier Luigi Lo Scalzo della Dolce Vita, che mostrerà invece la preparazione del nuovo gusto di cioccolato a base di melanzana, cacao, miele e peperoncino. Previsto anche l’abbinamento tra piatti salati e dolci, compreso il gelato artigianale. Durante il festival presentato ieri dagli organizzatori e dagli assessori Luca Brecciaroli ed Emanuela Marguccio non mancherà l’esposizione di prodotti a base di canapa e peperoncino, ma anche la dimostrazione delle ricette da realizzare con questi prodotti, attività per bambini, presentazione di libri a tema, concerti dal vivo tutte le sere e l’incontro col mastro cartaio Federico Salvatori direttamente da Fabriano che, grazie alla collaborazione con Confartigianato, terrà un laboratorio sulla carta e permetterà di realizzare un foglio anche utilizzando la canapa. La musica dal vivo inizierà già stasera in piazza Colocci (ore 22) con la musica dal vivo di Sista Ila & the navigators (roots reggae italian band). Domani alle 18,30 in piazza Federico II la presentazione del libro "Il meraviglioso mondo dei peperoncini piccanti" di Antonio Germani. Alle 19,30 in piazza Federico II dj set e animazione con dj Rosky. Alle 22 in piazza Colocci il concerto dei Capabrò. Sabato alle 15 i laboratori per bambini in piazza Federico II per realizzare un orto portatile e "Il mangiafuoco" per modellare con la fantasia. Alle 19,30 la musica con dj Nena e alle 22 il concerto dei Minimed. Domenica alle 21 in piazza Colocci la finalissima del campionato italiano di mangiatori super hot. A condurre l’evento Giancarlo Gasparotto ‘Jack Pepper’ campione europeo e guiness dei mangiatori di peperoncino. Sarà presente anche Shahina Zenaat Wasem fondatrice assieme al merito Paul Oro della League of fire. Tra le novità il partenariato etico conNutrizionisti senza Frontiere che sarà presente con uno stand durante tutte le giornate in piazza Federico II. Sabato e domenica impianti di risalita fino alle 24.

Sara Ferreri