"Quattro milioni per i lavori, ecco le zone più urgenti" Ma il centro resta a secco

Sono pronti 4 milioni e mezzo di euro per i lavori di manutenzione delle strade di Ancona, da suddividere in cinque lotti. Sembra già di sentir esultare i cittadini. Sì, ma non tutti. Quelli che vivono in periferia gioiranno nell’apprendere la notizia, quello che abitano in centro molto meno. Perché? Basta scorrere l’elenco dei lotti con i nomi delle relative strade. Il primo prevede il rifacimento di via Conca (aggiudicato alla Emas di Colturano); il secondo comprende parte di via I Maggio e parte di via Scataglini (Consorzio Con. CO.S. di Santarcangelo di Romagna); il terzo lotto riguarda le vie Fabriano, Leoni, Macerata, Marchetti, Monte San Vicino e Verdi (Santise Costruzioni di Cosenza); il quarto comprende una parte di via Albertini, via Fano, una parte di via Mamiani e l’adiacente parcheggio, via Pasubio, una parte di via Scrima e di via XXV Aprile (Bagnoli Srl di Castropignano); il quinto coinvolgerà parti di via Brecce Bianche, via Di Vittorio, via Madonnetta, Montacuto, via Panoramica, via Poggio e via Zuccarini (Pipponzi Srl di Civitanova). In sintesi, le vie coinvolte si trovano quasi tutte in periferia, mentre il centro resta abbandonato a se stesso. Basti pensare a corso Mazzini, incluso il largo di fronte al Tribunale, dove domani sarà inaugurato il nuovo anno giudiziario. Un bel biglietto da visita per la città... Sì, perché le buche in centro abbondano, dalle strade più trafficate come corso Stamira alle piazze del centro storico, come piazza Stracca e piazza della Repubblica (basti pensare a come sono ridotti i sanpietrini). Si dirà che in futuro arriveranno altri fondi. Ma perché non intervenire nelle situazioni più gravi anche in centro? Nessuno nega i diritti di chi abita ‘fuori’, al contrario, ma perché non dedicare almeno un lotto al centro, luogo di ‘rappresentanza’ per una città? L’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini annuncia che "appena le temperature saliranno siamo pronti ad iniziare questo rilevante intervento, dal notevole impegno di spesa", e spiega che "le pavimentazioni stradali hanno un ciclo di vita che richiede interventi di rifacimento di continuo: ogni anno si interviene sulle strade più ammalorate ma l’anno dopo ce ne saranno altre da fare, operando così a ciclo continuo. Il Comune ha circa 500 chilometri di strade".

Non è difficile accorgersi che "limitati ammaloramenti, anche su strade dove erano state eseguite nuove pavimentazioni, possono presentarsi a distanza di qualche anno perché la sottostruttura stradale può produrre deficienze imprevedibili e impreviste". Manarini osserva che ogni anno si fa una verifica dello stato delle strade, intervenendo a partire dai casi ‘più urgenti’. Ebbene, di casi urgenti ce ne sono anche in centro, questo è poco ma sicuro.