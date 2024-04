Quattro milioni per la Cittadella: "Recupero di uno dei luoghi più belli"

La Regione Marche investe ancora sulla Cittadella, uno dei luoghi storici e simbolo del capoluogo marchigiano: "Altri 4 milioni di euro per continuare l’opera di valorizzazione dell’identità storico-culturale di Ancona e delle Marche con il recupero dei simboli identitari più belli" è il commento dell’assessore regionale a infrastrutture e lavori pubblici, Francesco Baldelli a seguito dell’approvazione in Giunta dello schema di convenzione tra Regione Marche e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per regolare il finanziamento statale che la Regione Marche ha intercettato per la realizzazione dell’intervento ‘Rocca della Cittadella di Ancona - Intervento di Restauro con Miglioramento Sismico’: "Il restauro e recupero della Cittadella – aggiunge Baldelli – è risultato tra gli interventi sugli immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ammesso a finanziamento statale.

Nello specifico, si tratta di circa 4 milioni di euro di risorse per l’adeguamento sismico di un’importante sezione della fortezza, che ci consentono di proseguire l’opera di risanamento e rilancio del complesso. Ricordo, infatti, che la Giunta Acquaroli ha già messo a terra risorse per 3 milioni di euro con i lavori di recupero e restauro delle cortine murarie e di consolidamento del Bastione Gregoriano, utilizzando fondi di sviluppo e coesione 2014-20".

È già in corso di realizzazione un intervento di recupero e restauro delle cortine murarie comprensivo del consolidamento del Bastione del Cavaliere a Basso, detto Gregoriano - uno dei cinque bastioni che contraddistinguono la struttura - e di rifacimento di porzione del muro ad esedra antistante l’edificio A del complesso, attualmente sede del segretariato Adriatico-Ionico. L’intervento è iniziato ormai da mesi e ha prodotto anche l’abbattimento di alcuni alberi e di parte della vegetazione per limitare i problemi strutturali ed evidenziare la bellezza delle mura. Una decisione criticata dalle associazioni ambientaliste. Al momento è inutilizzabile, coperto dalle piante tagliate, anche il cimitero abusivo degli animali da compagnia davanti all’ingresso del maneggio. Tornando al finanziamento, le risorse ministeriali intercettate consentono di realizzare opere strutturali e di finitura con riferimento al fabbricato posto sul lato nord della Rocca costituito da quattro corpi principali oltre a cunicoli ipogei, mura di cinta e aree pertinenziali.

Verranno eseguiti interventi sulle sottofondazioni, operazioni di ripristino delle lesioni delle murature, sostituzione degli elementi lignei degradati, in particolare di quelli dei solai, interventi di consolidamento degli architravi e la realizzazione della pavimentazione esterna con regimentazione delle acque meteoriche oltre alla sostituzione degli infissi e al rifacimento di tinteggiature e impianti interni: "La Convenzione con il MIT – conclude l’assessore Baldelli – è una tappa importante del percorso che porterà al pieno recupero di questa fortezza del Cinquecento, che dall’essere uno dei simboli del profilo del capoluogo è finita nell’oblio, quasi indistinta nella confusa boscaglia che appare alla vista volgendo lo sguardo al colle Astagno".