"Queen at the Opera": ecco lo show

Una due giorni imperdibile ad Ancona per gli amanti dei Queen. Oggi e domani (ore 21) al Teatro delle Muse arriva infatti ‘Queen at the Opera’, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie canzoni della band capitanata da Freddie Mercury. E’ una produzione maestosa, che torna sui palcoscenici italiani dopo due anni di silenzio, con i fan in attesa trepidante sui social, non avendo mai smesso di chiedere il ritorno. Oltre ogni possibile previsione lo spettacolo ha registrato ad ogni tappa del tour il tutto esaurito, fra standing ovation e reazioni di autentica passione, segno che il gruppo non è certo stato dimenticato. Un successo in crescendo per questa mega produzione nata ancor prima del film ‘Bohemian Rapsody’ di Bryan Singer, che ripercorre i primi quindici anni del gruppo, dalla nascita nel lontano 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. ‘Queen at the Opera’ si distingue infatti da ogni tipo di tributo perché perpetua, dilata e rinnova l’unione di generi alla base dei capolavori dei Queen, e questo è il motivo per cui continua ad avere il favore del pubblico.

Sul palco ad esibirsi sono le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band. Al loro fianco si presenta un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, il Maestro Prisca Amori, violinista nota anche per essere stata una storica collaboratrice del grandissimo Ennio Morricone). Il direttore d’orchestra è Piero Gallo.

Classici indimenticabili e senza tempo come ‘We Are The Champions’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’, ‘The Show Must Go On’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Another One Bites The Dust’, ‘Who Wants To Live Forever’ saranno protagonisti di uno show intenso ed emozionante, capace di rendere un sincero omaggio alla band londinese, una vera icona del pop internazionale degli anni Settanta e Ottanta. Una ‘rappresentazione’ in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica.

A dare ancora più pathos alla scena è stato creato un suggestivo visual show, che non mancherà di emozionare e coinvolgere a pieno il pubblico. Prodotto da DuncanEventi, ‘Queen At The Opera’ nasce da un’idea del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti e, dal suo esordio nel 2015, ha raccolto successi non solamente Italia, ma anche in vari paesi d’Europa.