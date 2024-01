Quegli alberelli abbandonati in piazza Cavour

Caro Carlino, sono un vostro affezionato lettore. Mi piace molto passeggiare tra le vie e i vicoli di Ancona e l’altro giorno, andando a fare la spesa, passando in piazza Cavour, ho visto gli alberelli di Natale gettati tra le aiuole all’inizio di corso Garibaldi, di fronte alla statua di Camillo. A dire il vero, non ci credevo. Mi chiedo se qualcuno si sia accorto di questo. Ma come si fa ad appoggiare degli arredi (pur temporanei) tra le piante di una piazza centralissima. Questa amministrazione si è riempita la bocca di decoro, di bellezza e di eventi. Invece, tutto ciò che hanno saputo fare, è stato mettere lungo il Corso principale due alberelli spennati con qualche tronco. E poi, a distanza di due settimane dalla fine dei "grandi eventi" del capoluogo, quegli alberi stanno lì, tra le palme e l’erbaccia della piazza, sotto al sole, alla pioggia e alle intemperie. Ma si può?

Andrea G., Ancona