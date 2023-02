"Quegli animali mi hanno rovinato Solo chiacchiere, servono cacciatori"

"A parte l’emendamento Foti (il capogruppo di Fratelli di Italia), che non era necessario in quanto gli strumenti giuridici per catture e caccia di selezione c’erano già, nulla di concreto è stato fatto". A parlare è un agricoltore marchigiano, Andrea Busetto Vicari, che ha scritto diverse mail al Governo, indirizzate anche alla premier Giorgia Meloni, sul problema dei cinghiali per chi fa il suo lavoro. Busetto riferisce di essere stato anche vittima di un incidente causato dai cinghiali, un anno fa, e per le ferite riportate "sto ancora facendo fisioterapia – spiega l’agricoltore – pagando di tasca mia, e so che comunque resterò invalido e di certo non potrò fare più l’agricoltore come prima". Busetto ha scritto al Governo anche in qualità di delegato alla fauna selvatica della Confederazione italiana Liberi Agricoltori. "Ho seguito attentamente tutto quanto è accaduto negli ultimi mesi – continua Busetto – soprattutto dopo l’insediamento del nuovo Governo. Ebbene, a parte l’emendamento Foti nulla di concreto è stato fatto. Solo riunioni, promesse, dichiarazioni d’intenti, presa d’atto, a parte gli animalisti da salotto, che con simili numeri di cinghiali non si può convivere. Né in città né soprattutto in campagna. È già troppo tardi per me che ho perso le speranze e la voglia oltre al fisico. Perché loro signori non debbano provare rimorsi al prossimo morto in incidente stradale da cinghiali o all’ennesima azienda agricola distrutta, suggerisco di smetterla con le chiacchiere e di assumere alcune centinaia di cacciatori professionisti che dovrebbero gestire anche le gabbie di cattura". L’agricoltore invita anche a riflettere sulla peste suina africana, una infezione virale che colpisce sia i suini domestici che quelli selvatici come i cinghiali, non trasmissibile all’uomo. Una malattia infettiva e mortale per gli animali. "Ricordo che si sta diffondendo – osserva Busetto – come è normale che sia. E non sarà certo la ridicola rete da ovini installata a caro prezzo dal commissario Ferrari a fermarla. Io ho finito qui, voi decidete cosa volete fare. Un agricoltore rovinato". Busetto aveva avuto un incidente agricolo a marzo del 2022, nel pesarese, mentre si trovava sul trattore, per sistemare il suo campo rovinato dai cinghiali. Si era cappottato più volte perché tre cinghiali gli avevano attraversato la strada. Aveva avuto 90 punti si sutura, traumi distorsivi ad entrambe le ginocchia ed ematomi vari. Si era salvato per un soffio.