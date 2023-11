"Quei 14 avvisi di garanzia sono frutto di scarsa cultura della prevenzione"

"Gli avvisi di garanzia? Sono il risultato di una scarsa cultura della prevenzione". È dura l’analisi di Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, già Commissario Straordinario del Governo alla ricostruzione post-sisma dall’ottobre 2018 al febbraio 2020: "I 14 avvisi di garanzia emessi per la disastrosa alluvione nelle Marche del settembre 2022 sono il risultato di una lunga attività di indagine nel cui merito non ci sentiamo di entrare _ commenta Farabollini _. È giusto che la magistratura faccia il suo dovere senza essere strattonata da una parte o da un’altra, in una vicenda già di per sé dolorosa per la morte di 13 persone, limitandoci a considerare le vittime delle esondazioni del Misa e del Nevola. Noi siamo geologi, dei tecnici. E in questo senso ci colpiscono alcune delle omissioni ipotizzate dalla Procura. Ne citiamo tre: l’omesso aggiornamento del piano comunale di protezione civile; il mancato presidio idrogeologico con il monitoraggio dei punti critici; la mancata informazione dei cittadini sui rischi idrogeologici. Basterebbe questo per rendersi conto di quale sia il vero grande problema non solo della nostra regione, ma del nostro Paese: una scarsissima cultura della prevenzione. A prescindere dal fatto che le accuse vengano o no confermate, l’abbandono del territorio è un tema di drammatica attualità e se non sono gli stessi amministratori locali a occuparsi di dissesto idrogeologico e informazione ai cittadini, davvero non vediamo come qualcuno possa sostituirsi a questi". La Federazione del Partito Democratico di Ancona – assieme al gruppo di lavoro ‘Fiume’, Vivi Senigallia, Vola Senigallia e Diritti al Futuro - intanto esprime vicinanza ai sindaci indagati: "In quel processo quei servitori delle Comunità sapranno dimostrare, da soli, la correttezza delle loro azioni _ si legge in un comunicato diffuso ieri dal Pd della provincia di Ancona _. Erano soli anche in quella notte e parecchie volte da lì in poi. Meriterebbero di esserlo meno e per quello che possiamo, anche di fronte al tiepido silenzio delle istituzioni superiori, ci proviamo noi a rafforzare l’anello debole della catena sperando, sempre, che non salti. Sarebbe una ulteriore sciagura".