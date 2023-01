Quei 54 alloggi popolari ancora non assegnati

Ben 54 alloggi popolari pronti eppure non vengono assegnati. Stiamo parlando degli edifici, i cui lavori sembrano davvero conclusi e che l’Erap (l’ente regionale per le abitazioni pubbliche) ha edificato nell’area dell’ex Crass, al Piano. Tutto pronto, ma di fatto è tutto fermo. Il consigliere Stefano Tombolini (60100) ha chiesto lumi all’amministrazione comunale visto che l’iter per il via della pratica risale addirittura a circa dodici anni fa. In particolare Tombolini ha puntato il dito sui danni economici provocati da questo immobilismo visto che quelle case vuote servirebbero come il pane per sistemare le famiglie in graduatoria per una casa popolare. Il Comune non ha potuto far altro che confermare la tempistica assurda del piano: "È vero, il primo atto risale al 2011 e poi e proroghe dei lavori sono andate avanti negli anni – ha detto Pierpaolo Sediari, assessore al patrimonio – l’ultima concede i tempi di consegna fino al 29 luglio del 2024. Tuttavia per il Comune non sussiste un danno economico perché i mancati introiti dei canoni di affitto sono appannaggio dell’Erap e non a noi. Per questo non c’è alcuna volontà politica da parte nostra di denunciare l’accaduto e chiedere i danni all’ex istituto case popolari". Secca la risposta di Tombolini: "Una presa di posizione politicamente grave perché il danno non è solo per l’Erap ma anche per la collettività. Presenteremo un ordine del giorno per chiedere conto all’Erap del bilancio dei danni, sperando che quegli appartamenti possano presto essere consegnati".