Quei bravi ragazzi "Ci sto affare fatica"

Sono stati in tutto 22 giovani al lavoro per 3 settimane di attività a rendere più accogliente l’istituto osimano "Caio Giulio Cesare" col progetto "Ci sto affare fatica". Il Comune di Osimo tra gli aderenti al progetto finanziato dalla Regione e gestito dal Csv Marche Ets. Tutti quei giovani dai 16 ai 21 anni suddivisi in 3 squadre sono stati impegnati per quasi 1 mese per ritinteggiare la ringhiera e il vano scale di tutti i piani e l’aula video al piano terra dell’istituto scolastico. Hanno inoltre assemblato grandi casse di legno dove verranno organizzati piccoli orti nel corso del prossimo anno. Ripulito il campetto.