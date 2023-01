"Quei fidanzati a bordo sempre mano nella mano"

"Non è che volete separarci? Siamo partiti da molto lontano e abbiamo fatto tutto il viaggio insieme". Giovani, fidanzati da tempo e con un obiettivo: restare uniti per sempre. La scena a cui si sono trovati di fronte i volontari della Croce Rossa una volta a bordo della Ocean Viking ha colpito tutti. Delle 37 persone 2 soltanto erano donne, una minore e poi la ragazza, maggiorenne ma comunque giovanissima anche lei: "Non si sono staccati mai, neanche per un istante. O si abbracciavano o si tenevano per mano, ma una cosa era certa, non li abbiamo mai visti separati".

A raccontarlo sono stati proprio gli operatori della Croce Rossa che hanno seguito quei migranti dal momento dell’attracco in banchina fino a quando non sono saliti sui pullman per arrivare a destinazione nel centro di accoglienza a loro dedicato: "Stavano sempre mano nella mano – prosegue il racconto – Si muovevano assieme, anche quando venivano chiamati per le operazioni a cui erano sottoposti, dai tamponi alle visite mediche, passando ovviamente per i fotosegnalamenti. Dove andava uno lo seguiva l’altra e viceversa. Ce li ricordiamo abbastanza taciturni, mai a fare una fila per prendere le scarpe o una merendina, aspettavano sempre che fosse il loro turno, in silenzio".

I giovani fidanzati erano partiti insieme svariato tempo addietro da un Paese della fascia sub-sahariana dell’Africa e insieme avevano coperto il viaggio rischioso nel deserto, in Libia e poi sul gommone che stava affondando prima del salvataggio da parte di Sos Mediterranée.