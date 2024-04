"Quei ladri hanno provato a entrare anche da noi"

È caccia alla banda di ladri che sabato ha ripulito un’abitazione di via Corinaldese, nel borgo gorettiano. Tre dei cinque malviventi che hanno messo a segno il colpo sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza: erano tutti a volto coperto. La banda di ladri, tre in azione e due che fungono da palo, agisce con l’ausilio di un metaldetector, questo gli consente di rinvenire subito il nascondiglio dei gioielli e l’eventuale presenza di una cassaforte. Il bottino del colpo in via Corinaldese è ancora in corso di quantificazione: sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri di Senigallia, pronti ad acquisire il video dove sono ripresi i responsabili del furto. Gli stessi ladri, che dal video vengono ripresi mentre suonano insistentemente per verificare se all’interno dell’abitazione vi fosse qualcuno, avevano tentato anche di entrare in un’altra casa, ma sono stati messi in fuga dal proprietario. "Stessi ladri che si sono fermati qui a casa e per loro sfortuna si sono trovati mio padre fuori – una testimonianza pubblicata sui social –. Cercavano il convento dei frati ma avevano facce poco convincenti. Accento del sud, viaggiavano su una Mercedes classe A grigia chiara. Targa immatricolata Ferrara ma purtroppo non abbiamo potuto prendere il numero, facciamo attenzione". Nei giorni scorsi alcuni residenti dell’hinterland avevano segnalato la presenza di un’auto grigia, una Skoda secondo i testimoni. La banda che avrebbe messo a segno diversi colpi, potrebbe aver cambiato mezzo. Un’ondata che sembra non avere fine. La scorsa settimana sono stati due i furti ai danni di altrettante abitazioni. Una vera e propria caccia al ladro da parte delle forze dell’ordine che anche lo scorso week-end hanno effettuato controlli straordinari del territorio per cercare di arginare il fenomeno di furti in abitazione. Nei giorni scorsi un colpo stato tentato ai danni di un’abitazione di Sant’Angelo dove ignoti hanno cercato di introdursi passando da una prota sul retro. I malviventi hanno dovuto rinunciare al colpo a causa dell’improvviso arrivo del vicino di casa. L’uomo, come era già avvenuto in via del Crocifisso a Senigallia, ha messo in fuga tre malviventi, il numero farebbe pensare che possa trattarsi della stessa banda ripresa dalle telecamere nell’abitazione di Corinaldo. Nel borgo gorettiano quello di sabato è il sesto furto messo a segno negli ultimi due mesi.