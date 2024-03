"Quei lavori infiniti all’ex Concerto"

I motori sono caldi a Osimo in vista delle amministrative di giugno. Per la fine del mese dovranno essere chiusi gli scenari per la presentazione delle liste entro 60 giorni. Più definito lo scenario nel centrosinistra con Michela Glorio, attuale assessore, candidata a sindaco. "Da domani inizierò 17 incontri per i quartieri e le frazioni di per parlare con i cittadini. Saranno momenti di condivisione che ritengo molto importanti e utili per la comunità", dice la candidata che gode dell’appoggio certo di due liste "storiche" che avevano sostenuto l’attuale sindaco Simone Pugnaloni cinque anni fa. Energia nuova e OsiAmo hanno ufficializzato la loro permanenza rinnovando il logo e cambiando il nome del candidato ovviamente: "In questi anni i nostri rappresentanti eletti come consiglieri, assessori e amministratori delle società partecipate si sono distinti per serietà ed impegno a servizio di tutta la cittadinanza – dice la prima lista -. L’entusiasmo ed il raggiungimento dei traguardi prefissati ci vede oggi ancora più motivati a continuare l’azione di rinnovamento a sostegno del progresso per rendere la nostra Osimo un luogo ancora più inclusivo e sostenibile. Siamo certi che una donna giovane, competente, con un curriculum di ampio respiro internazionale possa essere la persona giusta per guidare la nostra comunità ed affrontare le difficili sfide che si prospettano". Il candidato Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle Liste civiche, al momento non avrebbe risposto all’invito di Achille Ginnetti che correrà con la sua Progetto Osimo futura e che si è detto disponibile al dialogo con l’ingegnere, ma nemmeno a quello di Fratelli d’Italia di correre assieme a loro e alle Liste civiche ma non da candidato. Solo FdI dovrebbe andare alle elezioni assieme alle Civiche con il candidato Francesco Pirani, ex vicesindaco, perché in queste ore Lega e Forza Italia vorrebbero Antonelli. Quest’ultimo continua a proporsi da solo con le sue due nuove liste, Osimo al centro e Rinasci Osimo, per cui si è palesato coordinatore Francesco Sallustio, anche lui fuoriuscito dalle Civiche. "Che questa amministrazione abbia seri problemi in tutto il territorio con i cantieri che avvia è ormai cosa risaputa. Per questo non possiamo che condividere la protesta dei residenti del centro storico riguardante l’infinito cantiere dell’ex cinema Concerto. Quei lavori vanno avanti da ormai cinque anni e l’inaugurazione della sala viene continuamente posticipata, così come sono cinque anni che preziosi posti auto in via Fonte Magna sono preclusi ai residenti e cittadini".

Silvia Santini