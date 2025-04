"Quei Sei personaggi ora furiosi"

Binasco, portare in scena i ‘Sei personaggi’ è sempre una sfida viste tutte le ‘stratificazioni’ di senso del testo. "Sì, il testo offre un guazzabuglio di spunti, possibilità, piani di lettura. E’ impossibile portarlo ‘tutto’ in scena. E’ come con Shakespeare. Ne fai un po’, quello che sei riuscito a capire, o quello che ami di più. Il resto ti sfuggirà. E lo devi sapere. Pirandello sembra che voglia fare una critica spietata al teatro, ma, mi permetto di aggiungere, al teatro del suo tempo. A ciò si aggiunge uno strato di riflessione filosofica che usa il teatro come metafora sull’essere, sulla realtà apparente e sulla verità sostanziale". E poi c’è la ‘storia’ che l’autore racconta. "Sì, una storia intrigante e laida di una povera famiglia di personaggi, ma anche di individui, che ha vissuto un dramma spaventoso aggravato dal fatto che non possono smettere di viverlo in quanto essendo personaggi sono costretti a vivere solo dentro alla loro storia. Tutti questi elementi sono mischiati in modo un po’ ‘cubista’. Pirandello manda a gambe all’aria tutte le regole possibili con cui si poteva fare teatro nella sua epoca". Un argomento in parte superato dal passare del tempo, quello di un certo tipo di teatro? "Ovviamente mi interessava poco portare in scena la crisi del teatro degli anni ‘20. Mi sono anche sbarazzato un po’ ‘villanamente’ di tutte le lunghe digressioni filosofiche pirandelliane, che funzionano meglio sulla pagina scritta, e mi sono fidato di più della componente drammatica del testo, dell’incontro impossibile tra questi personaggi resi furiosi dalla voglia di essere rappresentati e una compagnia di attori che affronta una crisi creativa e che quindi rimane molto sedotta dalla loro furia espressiva". Inevitabile parlare dell’aspetto metateatrale dell’opera. "La mia messa in scena non parla tanto di metateatro in sé ma proprio di recitazione, dello spirito furioso che anima tutti coloro che se ne occupano. E non si sa bene perché. Cosa cercano gli attori? E i personaggi? Entrambi cercano qualcosa, con grande urgenza e drammaticità. Infatti lo spettacolo contiene anche una certa dose di violenza. Mi è piaciuta molto la storia che raccontano i personaggi. A Pirandello interessava meno, la usava come pretesto". Questo particolare interesse a cosa ha portato? "I sei personaggi ricevono molto più ascolto. Quindi ho ambientato lo spettacolo non più all’interno di una compagnia di attori un po’ scalzacani e vanagloriosi, ma in una scuola di recitazione. Una ventina di ragazzi stanno preparando uno spettacolo. Sono un po’ in crisi. Ed ecco che arrivano i sei personaggi. Non si sa bene chi siano, ma piano piano si scopre che vogliono la stessa cosa dei ragazzi. Cercano nel teatro, nella rappresentazione dei loro sentimenti e drammi il senso stesso della loro esistenza. Il tema portante è l’abbandono. I sei personaggi sono abbandonati dall’autore, e poi si abbandonano tra di loro, ma alla fine incontrano un gruppo di persone che provano a mettere in atto una parola oggi di moda: l’accoglienza". Raimondo Montesi