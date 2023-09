"Quel dolore mi toglieva il fiato"

"Quando uscivo dal Salesi, volevo buttarmi dal Passetto. Per non parlare di quando sono entrata al Bambino Gesù di Roma, dove hanno trapiantato Filippo. A volte, vorresti morire per non sentire il dolore che ti toglie il fiato". Per mamma Paola, è dura ripercorrere quei momenti, ma lo fa con la forza che l’ha sempre attraversata, anche nei momenti più duri. Lei, con un trascorso da clown nei reparti di oncoematologia pediatrica, lì dentro è tornata dopo 20 anni. Ma stavolta senza parrucca, occhialoni o naso rosso. Là, tra i malati, Paola Balducci è tornata perché su un letto d’ospedale c’era suo figlio Filippo. Alla fine, lui ha corso più veloce del tempo e ha conquistato la medaglia d’oro più importante, la guarigione: "Sono stata io a donargli il midollo, la sorella era incompatibile al 100%. Quando il medico mi ha detto che era guarito, ho avuto un mancamento, sono crollata. Filippo ha perso per 3 volte i capelli e non ha più rivisto tanti compagni di stanza. Sa perché voglio raccontare la mia storia? Per fare luce sul calvario che passano i malati di tumore e raccontare la verità sulla malattia. Bisogna parlarne con tranquillità, senza paura. Se ce l’ha fatta Filo, in tanti possono prendere spunto per lottare meglio contro un male che non può sempre vincere".