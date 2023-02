Quel pasticciaccio brutto delle Grotte Il Comune si attiva per regolarizzare "Percorso complicato, ma fattibile"

Il pasticciaccio delle grotte della Scalaccia. La questione torna in consiglio comunale con l’interrogazione di Daniele Berardinelli (FI) dopo l’indagine dei giorni scorsi da parte di Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto che ha iscritto alcuni grottaroli di Pietralacroce nel registro degli indagati. Il motivo? Il mancato pagamento di Imu e Tari e ancora più grave il presunto reato di abusivismo edilizio e di occupazione abusiva di demanio marittimo. Nelle scorse settimane i proprietari delle caratteristiche grotte, scavate nei primi del ‘900 per ricoverare le piccole imbarcazioni da pesca e divenute negli ultimi anni anche un’attrazione turistica e folcloristica, sono stati convocati dalla Polizia Giudiziaria per "accertamenti". E ieri la sindaca Valeria Mancinelli ha risposto all’interrogazione cercando di andare a fondo nell’intricata questione. "L’indagine si è svolta a livello nazionale – ha chiarito – nulla poteva l’amministrazione comunale che però sta valutando per le grotte interventi in accordo con il Parco del Conero per quanto concerne i provvedimenti amministrativi che possono portare alla regolarizzazione della posizione dei proprietari con emanazione di nuove concessioni demaniali. Abbiamo avuto aperture anche da parte della Soprintendenza per rilasciare il nulla osta a una eventuale regolarizzazione con nuove concessioni demaniali". Una situazione "imbarazzante" come l’ha definita Berardinelli che ha ricordato i due aspetti della vicenda, uno amministrativo e uno penale. "A nessuno piace essere iscritto nel registro degli indagati – ha sottolineato il consigliere forzista – si parla di cittadini che fino al 1991 e poi fino al 2001 hanno sempre pagato delle somme". E poi una stoccata all’assessora Ida Simonella, assente ieri e prossima candidata sindaca del capoluogo: "Lei che è di Pesaro potrebbe non conoscere le grotte del Passetto, anche se ci ha fatto un articolo paragonandole ai Sassi di Matera – ha detto – ma si sa che le grotte sono lì e bisogna trovare una soluzione, magari convocando una commissione ad hoc con dei tecnici". Secondo Berardinelli tutti i problemi dei grottaroli nascono dalla mancata approvazione, dal 2001 ad oggi, di un piano spiagge. "Questi 20 anni di sciatteria hanno prodotto danni gravi che possono espandersi – la replica del consigliere alla sindaca – che le grotte c’erano lo sapevano tutti, perchè in tutti questi anni non è stata richiesta la Tari? Chi è che si è macchiato di un eventuale danno erariale per non aver chiesto questa documentazione?".

Ilaria Traditi