"Quel ponte è un problema anche per le nostre barche"

Cantiere in alto mare, estate in bilico anche per chi ha la barca alla Mole: "Se chiudete il ponte, non potremo uscire in barca. Chiesto un incontro all’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini". A farlo sapere, è l’associazione ´Pesca sportiva Lazzaretto´, i cui soci – circa 170 – hanno (per la maggior parte) i natanti ormeggiati sullo specchio acqueo della Mole Vanvitelliana, dal lato del cantiere. Un cantiere che "non si sa a che punto sia" e che serve per il ripristino del pontile d’ingresso. A sollevare il problema, ieri, sul Carlino, il consigliere di Altra idea di città, Francesco Rubini: "In giunta, conoscono il problema ma nessuno ne parla".

"Questa non è Marina Dorica, siamo tutti pensionati. Se non potremo uscire in barca, avremo l’estate rovinata", commenta Nevio Fagioli, dell’associazione ´Pesca sportiva´. "Non voglio fare polemiche, né incolpare qualcuno. Dico solo che non sappiamo lo stato dei lavori, hanno solo messo le transenne e occupato l’area da mesi. A settembre, è arrivata una lettera del Comune che annunciava i lavori, il cui termine – si scriveva – sarebbe stato ottobre 2025". Fino al "mese di ottobre, o forse novembre – ricorda Fagioli – il ponte era aperto e si poteva sia entrare sia uscire con la barca. Però, va detto che non siamo ancora stati informati in modo esaustivo. Nel senso che ci avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi fino a marzo. Però ora bisogna capire l’inizio e la durata dei lavori".

Un cantiere apparentemente piccolo che ha sollevato un polverone senza neppure essere partito. La banchina d’ingresso alla Mole avrebbe fatto saltare la stagione estiva del Lazzabaretto. L’assessora alla cultura, Anna Maria Bertini, per l’estate, aveva annunciato in Commissione lo "stop agli eventi" anche nella Corte interna, al cinema. Tanti i cittadini che hanno espresso il loro dissenso. L’opposizione pensa perfino a una "mozione di sfiducia".

"Mi auguro che in 2 mesi si riesca a finire. L’ideale sarebbe lavorare sul ponte quando non si dà fastidio ai proprietari delle barche, non in piena estate. Per fare un ponte non ci vogliono anni – continua Fagioli – È proprio per comprendere meglio la situazione che vogliamo incontrare Tombolini. Se lui ci dà garanzie, per noi non c’è alcun problema".

Oltre a ´Pesca sportiva´, anche un’altra associazione, sempre del Lazzaretto, sta aspettando di capire meglio. L’incontro è stato chiesto in via formale, ma l’assessorato non avrebbe ancora risposto. Entrambe le organizzazioni "rappresenterebbero circa 250 persone".

Nicolò Moricci