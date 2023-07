Quel ponte nel nome di Gino Strada

Intitolare il sovrappasso di via Conca verso l’ospedale di Torrette, inaugurato a metà la scorsa settimana, a Gino Strada, l’indimenticato fondatore di Emergency scomparso quasi due anni fa. L’argomento è tornato d’attualità, ma a differenza dell’ultima volta il colore della giunta è cambiato. La minoranza, attraverso un’interrogazione della consigliera Mirella Giangiacomi, ha chiesto lumi all’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini: "Si può fare, vedremo, magari implementando altre iniziative legate a quel ponte che può diventare il vero ingresso alla città – ha replicato Tombolini – Penso a un nome specifico, a uno sponsor, a un’immagine particolarmente importante". Sul tema è intervenuto anche Francesco Rubini (altra Idea di Città): "Capisco che la maggioranza sia in difficoltà per questa intitolazione che non deve diventare una questione politica".