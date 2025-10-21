Quel pranzo col Papa e gli operai : "Così ha salvato la nostra Fincantieri"

Dalla morte annunciata di un vero e proprio ‘tempio’ del lavoro alla sua rinascita. Il salvataggio dello stabilimento Fincantieri di Ancona, che nel 2011 ormai sembrava condannato a essere chiuso, porta senza dubbio in maniera indelebile la firma del Cardinale Edoardo Menichelli, all’epoca ‘soltanto’ Arcivescovo di Ancona. Fu lui il regista di quel salvataggio e dell’evento planetario che vide l’allora Pontefice Benedetto XVI officiare la Messa dentro un cantiere vuoto. Quel periodo drammatico l’ha vissuto anche Pierpaolo Pullini, all’epoca delegato Fiom della Fincantieri.

Pullini, qual è il primo ricordo che le torna in mente pensando a quel tempo?

"Quando Monsignor Menichelli paragonò il Duomo di San Ciriaco, in cima al colle, con il vecchio arsenale a valle, distinguendole come la ‘cattedrale religiosa’ e quella ‘laica’. L’ho chiamato Monsignor Menichelli, ho commesso un errore".

In che senso?

"Lui voleva che lo chiamassimo ‘don’ Edoardo, sin da subito ha voluto stabilire un livello umano unico tra di noi, dimostrando grande umiltà e apertura al dialogo e al confronto. È stata una persona straordinaria, capace di una sensibilità impressionante".

Il suo impegno in quella crisi industriale non fu soltanto di facciata, lo conferma?

"Certo, lui si è fatto carico di quella vertenza riuscendo a trasferirla negli ambienti della politica nazionale, dando vigore al nostro grido d’aiuto. Fu lui l’artefice di tutto, di questo e di altro".

Anche dell’idea di portare il Congresso Eucaristico Nazionale e soprattutto Papa Ratzinger dentro la Fincantieri?

"Ovvio, un altro paragone felice e dirompente, ossia la fabbrica vuota in mezzo a un porto e una città pieni. Il suo continuo riferimento al lavoro come prima forma di dignità della persona in riferimento al nostro striscione che aveva acconsentito potessimo appendere proprio al Duomo. I messaggi da lui lanciati sono stati tanti e se anche le parole proferite dal Papa da quel palco dentro il cantiere quella mattina (dell’11 settembre 2011, ndr.) sono state così forti lo si deve a don Edoardo".

A cosa fa riferimento?

"A quando Joseph Ratzinger usò il paragone tra le pietre e il pane, quello che era giusto arrivasse agli operai. Ricordo, a tal proposito, quando occupammo la ferrovia e ci sdraiammo a terra fingendo di essere morti proprio a simboleggiare tutta la situazione. In tutto ciò il Cardinale Edoardo Menichelli ci ha sempre sostenuto e dimostrato vicinanza".

E poi il momento unico del pranzo con il Papa a Colle Ameno quel pomeriggio dell’11 settembre del 2011: quali ricordi?

"Una sensazione indimenticabile, un altro risultato voluto da don Edoardo: essere riuscito a portare a tavola col Papa le crisi industriali dell’epoca, da Fincantieri alla Merloni passando per la Bunge, creando un senso di coesione tra le parti che oggi non c’è più".

Un aneddoto?

"Mangiammo pasta col sugo di coniglio e una torta alla fine. Quando andammo a salutare il Pontefice io gli strinsi la mano, non la baciai, e ricordo che Menichelli mi sorrise come a dire ‘sei sempre tu’".