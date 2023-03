Quella Bolkestein indigesta Ultimi mesi tra viaggi e concerti

Domani alle 15 nella chiesa Santa Maria della Neve – Portone l’ultimo saluto a Enzo Monachesi. Oggi dalle 14 sarà aperta la camera ardente presso la sala del Commiato Giaccoli di via Cellini. Enzo era entrato nel cuore di tutti, anche di tanti operatori balneari con cui aveva intrapreso la battaglia contro la Bolkestein, perché il mare era il suo grande amore. La scorsa estate, con i segni della malattia addosso, non appena le forze glielo consentivano trascorreva le giornate nello stabilimento balneare Playa del Rey, portato avanti dalla figlie Federica e Veronica con l’aiuto della moglie Patrizia. Le Monachesi, così amava chiamare le sue donne che ha lasciato proprio nel giorno della festa della donna. Enzo ha voluto ‘bersi’ gli ultimi mesi di vita tra viaggi, visite e concerti, perché, come canta Vasco ‘La vita è un brivido che vola via…’ e quel brivido ieri, è scorso sulla pelle degli amici come Francesco Mazzaferri, che insieme a Gennaro Campanile e Maurizio Mangialardi gli sono rimasti vicino in questa lunga battaglia. Ed è proprio insieme a loro, oltre che alle Monachesi, ha voluto trascorrere gli ultimi giorni, dove la disperazione non ha mai vinto sui sorrisi che, nonostante tutto Enzo è sempre riuscito a strappare in questi mesi ad amici e conoscenti, anche con una semplice battuta. Ora mancherà tutto di lui, compresi i like ai migliaia messaggi d’incoraggiamento che amici, conoscenti, ma anche semplici utenti Facebook lasciavano sul suo profilo ogni giorno. Un profilo che da oggi, proprio come Enzo, mancherà a tutti.