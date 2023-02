Quella corsa in Ucraina

Ahmad Amer Dachan, consigliere comunale di Rosora poco meno di un anno fa era partito per due missioni in Ucraina, poco dopo lo scoppio della guerra. Di getto, dopo le prime immagini strazianti in tv era riuscito a riempire un furgone grazie alla solidarietà di tanti cittadini anche dei Comuni della Vallesina ed era partito guidando per ore ed ore, notte e giorno. Anche in quel caso l’operazione era di Onsur Italia e aveva portato proprio nei primi momenti di grande bisogno grande aiuto e conforto alla popolazione locale. "Siamo piccoli Comuni – aveva detto – ma abbiamo fatto cose molto importanti e aiutato tante persone".