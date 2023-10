Quella cultura tra salottieri e governanti

Una città ha bisogno di cultura “alta” o di “eventi popolari”? La discussione è comoda per alcuni: per i salottieri che raramente si sporcano le mani con la cultura concreta, e traggono profitto dal parlarne invece di cercare risorse per chi la fa davvero; per gli operatori economici che preferiscono parlare anziché agire, e che molto raramente contribuiscono con risorse proprie; per chi governa e, avendo pochi soldi da spendere, trae vantaggio dalla competizione tra “alto” e “basso”.

Ovviamente la domanda è stupida: le persone hanno bisogno di entrambe le cose...

* Ex assessore alla Cultura