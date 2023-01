"Quella droga mi serve per curarmi": arrestato

Avevano un mandato di perquisizione finalizzato al sequestro di alcuni cellulari, ma quando sono entrati nella casa è spuntato un importante quantitativo di droga, quasi tre etti di marijuana.

Per l’inquilino dell’abitazione, un cittadino della Liberia, di 36 anni, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Alla vista dei poliziotti, della squadra mobile di Pesaro, avrebbe subito detto che la marijuana in realtà era tutta per lui: "Ne ho bisogno, per curarmi" si sarebbe giustificato l’uomo ma questo non gli ha evitato di finire prima in questura per formalizzare l’arresto e poi in tribunale per la direttissima.

Le manette per il liberiano sono arrivate ieri mattina presto, a Falconara.

Gli agenti pesaresi, impegnati in una indagine che riguarda la loro provincia, si sono presentati attorno alle 7 nell’abitazione dove vive il 36enne, che è già noto alle forze dell’ordine. Avevano un provvedimento in mano, una perquisizione ai fini di un sequestro di quattro cellulari poi effettuato.

Dopo aver suonato alla porta lo straniero non avrebbe aperto subito e avrebbe tentato anche di nascondersi: un tentativo risultato vano.

Una volta dentro l’appartamento i poliziotti hanno iniziato a cercare i telefonini ma hanno trovato anche un involucro, tra gli effetti personali del liberiano, che conteneva 284 grammi di marijuana. Un quantitativo sufficiente per l’arresto.

Portato in tribunale si è tenuta la convalida davanti alla giudice Maria Elena Cola. Il 36enne ha ribadito in aula che lo stupefacente era per uso personale, non per spacciarlo, perché ne avrebbe bisogno per curarsi ma non ha spiegato che malattia avesse.

La pm Irene Bilotta (in aula per la Procura c’era Giovanni Centini) ha chiesto la convalida dell’arresto con la misura cautelare degli arresti domiciliari, fino al processo, ma la giudice ha deciso per l’obbligo di dimora nel comune di Falconara, dove il liberiano vive. Il 36enne dovrà anche presentarsi alla pg per la firma giornaliera. Sul territorio italiano risulta regolare e anche con un lavoro, in un negozio di trasferimento denaro per l’estero.

Non è chiaro cosa c’entri con la provincia di Pesaro e Urbino e perché la polizia sia arrivata fino a lui per il sequestro di quattro cellulari. In casa non abitava da solo, l’appartamento era condiviso con un altro inquilino, assente ieri mattina durante la perquisizione, che sarebbe estraneo ad entrambi i fatti, quello del ritrovamento della droga e quello che ha motivato la perquisizione della polizia in trasferta.

Marina Verdenelli