"Quella mostra sul design e il ricordo del presidente. Giorgio Napolitano"

"Ho un vivissimo ricordo della sensibilità e il forte senso dello stato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dimostrati in occasione degli eventi da me realizzati ad Ancona nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della Repubblica Italiana con la collaborazione della Assessore regionale Sara Giannini.

Per il successo nazionale ottenuto volle donare nel 2011 a me direttore dell’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte di Ancona la medaglia premio, in ideale condivisione con la Regione Marche, in riconoscimento del valore degli eventi a cui hanno partecipato giovani, adulti, anziani che hanno risposto all’appello da me lanciato attraverso la stampa.

Il mio appello così recitava: “Italiani, cercate in soffitta ed in cantina gli oggetti che possono ricordare lo sviluppo del design italiano”. Pervennero nella sede accademica di via Miano in Ancona, migliaia di oggetti, che con grande difficoltà ed imbarazzo abbiamo dovuto selezionare con criteri merceologici e di originalità creativa. Gli studenti di ogni ordine e grado, ma anche imprenditori, famiglie e singoli cittadini hanno inviato il frutto della loro emozionale ricerca. E’ stato un vero concorso di popolo.

Ecco, la motivazione ufficiale riportata nella lettera di accompagno, firmata dalla Dott.ssa Giovanna Ferri, Consigliere Capo del Servizio Rapporti con la società civile: “Ho il piacere di trasmetterLe l’unita medaglia che il Presidente della Repubblica ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, al Convegno e alla mostra “La storia d’Italia per oggetti: il contributo del design”.

Pertanto, a nome mio personale e in rappresentanza degli studenti, docenti e collaboratori, quale presidente del Comitato Scientifico Poliarte, esprimo un ringraziamento di cuore alla persona e allo statista, vicino con affetto e preghiera alla sua famiglia’".

Giordano Pierlorenzi