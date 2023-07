"Quella non è Andreea" Ma manca il sigillo del Dna

di Sara Ferreri

"Quei resti trovati nel parco del Pigneto non sono di Andreea". "Lei va cercata viva". Sono le due affermazioni nette rimbalzate al grande pubblico di "Chi l’ha visto?" mercoledì sera. La prima è di Georgeta la mamma della 27enne di origini rumene scomparsa il 12 marzo dello scorso anno dopo un festino con il compagno Simone Gresti e due ‘amici’. La seconda è proprio di Gresti, compagno della ragazza al momento della scomparsa e unico indagato (per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti). In trasmissione sono stati mostrati gli oggetti trovati assieme allo scheletro sabato scorso. Un accendino con l’immagine di Che Guevara, uno zainetto nero e non verde fluo, degli elastici per capelli lunghi, una grossa catena in metallo con un crocifisso e dei bracciali diversi da quelli che indossava Andreea Rabciuc solitamente. In attesa della prova del Dna, sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi che i resti umani trovati nel quartiere Pigneto a Roma siano della ragazza scomparsa il 12 marzo dell’anno scorso dalle colline della Vallesina. Secondo quanto riferito dalla mamma Georgeta, disperata e senza risposte da quasi 16 mesi, a Federica Sciarelli non si tratterebbe in nessun modo di sua figlia Andreea. Alla trasmissione anche l’ultimo compagno della ragazza Simone Gresti, unico indagato (per sequestro di persona) ha commentato: "Non è lei, Andreea va cercata viva". Le prime indicazioni del medico legale, in primis l’età e la presunta data della morte – un anno fa- hanno portato anche gli inquirenti a pensare a lei. Ma i reperti trovati non coincidono con la figura della ragazza scomparsa dallo Jesino: c’era anche un giubbotto smanicato imbottito, di un colore tra il verde e il blu. Tutti oggetti che, secondo Georgeta, non appartengono proprio a sua figlia Andreea. Anche le due placche mandibolari trovate sul lato sinistro del cranio non porterebbero a ritenere che si possa trattare della giovane di origini rumene - anche se lei ha un passato da boxeur. La storia di questa ragazza continua a tenere ancora con il fiato sospeso mezza Italia. L’esame del dna, irripetibile, è stato effettuato nei giorni scorsi, estraendo la sequenza dai frammenti ossei e dai denti dello scheletro ritrovato. La sequenza sarà comparata con quella di mamma Georgeta ma anche con altri ascendenti e discendenti di primo grado di altre giovani donne scomparse negli ultimi due anni. Atteso per le prossime ore l’esito del dna che potrà dare un nome allo scheletro rinvenuto nel parco di Roma a pochi metri da dove scorre l’alta velocità, una zona frequentata anche da clochard e persone in difficoltà.