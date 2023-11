Quella notte da incubo. Il sindaco di Arcevia alle 20 scriveva:: "Siamo in emergenza"

Ieri mattina le lancette sono tornate indietro, di colpo, al 15 settembre 2022. Sulla spiaggia di velluto quel pomeriggio aveva tutta l’aria di uno di quei giorni che si porta con se un temporale estivo. L’aria di normalità è stata spazzata via dall’ansia e dalla tragedia nel tardo pomeriggio, quando sui social sono comparsi i video di strade completamente inondate di acqua e fango, ma agli occhi di molti, la situazione sembrava circoscritta. Ma tutto, in breve tempo, è andato fuori controllo. Pochi minuti dopo le 20, nella città di Arcevia c’era solo lo spettro della normalità. Nessun fraintendimento: "Siamo in piena emergenza, abbiamo disposto la chiusura delle scuole". In quel momento non c’era tempo per rispondere al telefono, solo brevi risposte attraverso what’s app: alle 20.18 il sindaco Dario Perticaroli scriveva: "Non posso rispondere, sto coordinando tutto". Da lì sono iniziati quei giorni vissuti con il cuore in gola e lavorando senza sosta perché tutto potesse tornare alla normalità. A raccontare il resto ci hanno pensato i video che scorrevano sul web dove la situazione catastrofica in cui versava tutto l’entroterra era ormai evidente. Anche in città era scattato l’allarme: il consiglio era quello di salire ai piani alti, mentre con le dita incrociate gli occhi rimanevano incollati al fiume. Da Arcevia, passando per Barbara e Serra de’ Conti e poi Ostra e Trecastelli, nel giro di un paio d’ore, la situazione era fuori controllo nella gran parte dei comuni della vallata. Intere file di auto spazzate via dalla violenza inaudita di un fiume che per la gran parte dell’anno è in secca. Le urla di chi assisteva a scene apocalittiche postate sui social dove metro dopo metro il Misa prendeva terreno. Nemmeno un piccolo spazio di territorio è riuscito a salvarsi. I sindaci non si sono risparmiati e sono scesi in strada nella speranza di salvare il salvabile e, in alcuni casi, mettendo anche a rischio la propria vita. Il senso del dovere è stato per tanti più forte di tutto. Ma era ormai troppo tardi. Come una bomba il Misa è esploso sotterrando campi e abitazioni, lasciando interi quartieri senza luce e collegamenti: a disposizione di chi doveva salvarsi, solo la propria voce. Quella notte c’è chi è riuscito a farsi trovare grazie al flash di un telefonino, chi è riuscito a mettersi in salvo grazie al passaparola o al coraggio di un vicino di casa che si è caricato sulle spalle la sua vita e quella degli altri mettendola in salvo. Nessuno si è risparmiato, nemmeno il Misa che pochi minuti dopo la mezzanotte è esondato: per quattro lunghe ore acqua e fango hanno ricoperto le strade di interi quartieri della città. È passato un anno, ma sulle mura di molte case ci sono ancora i segni di quella notte, una notte da dimenticare ma che purtroppo da ieri, 14 indagati dovranno ricostruire minuto per minuto per dimostrare che quanto accaduto, non si poteva evitare.