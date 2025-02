Quella notte di caos e violenza

Tutto è cominciato a Brecce Bianche, quando insieme a un suo amico minorenne avrebbe tentato di rapinare un ragazzo di 20 puntandogli un coltello a un fianco. Poi a Torrette dove il ragazzo ha completamente perso il senno della ragione. Al diniego di poter vedere il suo amico, per il quale si era spacciato per fratello, il 19enne ha aggredito due infermieri del pronto soccorso, entrambi uomini. Poi si è ribellato anche con i carabinieri che nel frattempo erano stati fatti intervenire sul posto e che per fermarlo e impedirgli di andare oltre, lo hanno dovuto immobilizzare con il taser. In uno stato di adrenalina incontrollabile, il giovane ha scatenato il finimondo, finendo per essere arrestato con l’accusa di tentata rapina e lesioni.

Già il giorno dopo in Tribunale in occasione della convalida dell’arresto si era mostrato molto pentito di quel che aveva combinato. "Non era in sé – ha dichiarato l’avvocato Cinzia Molinaro – e probabilmente era rimasto stordito anche dall’incidente con l’auto". La Squadra mobile è convinta che tutto sia nato da un regolamento di conti per questioni di droga.

Dall’analisi dei cellulari del guidatore ventenne che si è ribaltato nel tentativo di fuggire e del 19enne, emergereberro contatti e messaggi nelle ore precedenti al pestaggio.