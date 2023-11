Quella poesia in vernacolo:: "Un simbolo di Ancona"

C’è una poesia che sui social ha fatto il pieno di like. A scriverla, lo scorso marzo, è stato Luciano Gennaretti. Una poesia per Umberto scritta in vernacolo. "Abitavo sopra la pasticceria Saracinelli e lo vedevo mattina e sera in piazza Roma, negli anni 50-60. Ora, quando vado al cimitero, mi fermo davanti alla sua tomba per dirgli una preghiera, lo sentivo amico. Per lui, ho fatto un disegno a china veloce". Ecco la poesia: "Un simbulo d’Ancona. Me alzavo la matìna de bunòra el Corso vèchio, m’el ricordo ‘ncora, el cafenéto preso lì al Lumbardo, a San Biagio ce butàvo el sguardo. El giurnale preso sempre da Vignó, ‘nt’una panchina corìgo, ‘n barbò, ‘ngrufulito senza màngo ‘n beretì la cìga ‘césa, se chiamàa Umbertì. In piedi barculàva ‘stu puréto perché ‘l vì bòno je piacea ‘n gucéto, la casa sua era lì, sóto le stéle, la funtana co’ i cavàli, le tredici canèle. Tra qûla puvertà màngo ‘n lamento giàgiu e paunàzo se tirava el vento. Qûl sinmbulo d’Ancona nun c’è più l’ho vistu tròpo spéso in giuventù con qûle scarpe storte ‘n po’ a barchéta che me dicéa: me dai ‘na cigaréta?"