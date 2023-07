"Quella spiaggia è in totale abbandono"

"La situazione di Rocca Mare resta alquanto critica, come da noi più volte segnalato". I consiglieri di minoranza Laura Luciani, Loredana Pettinelli, Francesco Mancinelli (Partito Democratico) e Lara Polita (Cittadini in Comune), assieme all’ex candidata sindaco Annavittoria Banzi (Si Può) tornano a puntare il dito sulla condizione del quartiere periferico falconarese: "La spiaggia che viene spacciata per pulita – accusano – in realtà presenta ancora legname e residui vari trasportati dal mare da questo inverno e come sempre i residenti stessi sono quelli che si danno da fare e hanno provveduto a pulire la spiaggia raccogliendo in diversi punti tutto quello che il mare ha lasciato". L’altra criticità, aggiungono, è "la totale mancanza di sicurezza, igiene e pulizia per i bagnanti. Sulla spiaggia è presente una sorta di scolmatore a cielo aperto che mette in pericolo chi passeggia nella parte alta della spiaggia, dato che non ci sono transenne di nessun tipo, e dal punto di vista igienico per i liquami che ristagnano dalla bocca della condotta fino all’acqua del mare. Non sappiamo neanche se questo continuo sversamento possa creare pericolo per la balneazione".

Dall’opposizione usano toni durissimi: "Possiamo definirlo una vera indecenza, una situazione conosciuta e denunciata da anni per la quale nulla è stato fatto nell’immediato né progettato per il futuro". Viene mossa anche una critica all’assessore Romolo Cipolletti. Secondo Pd, Cic e Sp "i proclami per aver messo una passerella per disabili, dopo due anni che sollecitavamo tale intervento, sono decisamente eccessivi. Per prima cosa il lavoro si poteva fare meglio sistemando la passerella in un punto accessibile anche ad altri fruitori, magari vicino ad una zona di parcheggio, magari vicino ad un bagno per disabili, visto che l’unico servizio igienico si trova molto più a nord, ma non ci sono cartelli che lo indicano".