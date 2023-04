Quella storica promozione in A

Stefano Turchi è nato a Pistoia nel 1969, ha giocato nella Carrarese, nel Prato, quindi nell’Ancona che ha vinto il campionato di serie B nel 1992 conquistando la prima e storica promozione in serie A, nella Vis Pesaro e ancora nell’Ancona. Ha giocato complessivamente 26 partite in serie B, 129 in serie C e Lega Pro, mettendo a segno anche 11 reti. Ha scoperto nel 2007 di avere la Sla e a causa delle difficoltà a muoversi e camminare si sposta su una sedia a rotelle. Nel 2009 l’Ancona organizzò una partita amichevole tra Ancona 1992 e Ancona 2003 proprio per raccogliere fondi in favore dell’Aisla.