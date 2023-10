Quelle code pericolose per un hamburger

L’ultima frontiera del brivido in via Marconi? La "doppia fila" di auto - andando verso il centro città - di utenti in coda per il McDrive. Parentesi, per chi non lo conoscesse: il McDrive è quel servizio del McDonald’s che consente - a chi non vuole entrare e sedersi per mangiare - di ordinare, pagare e ritirare cibo e bevande comodamente dalla macchina.

Ed è un servizio che funziona, a qualsiasi latitudine, e che la catena di fast food ha ormai diffuso capillarmente in ogni Paese. Anche, ovviamente, nel punto tra il quartiere Stadio e Case Unrra. Peccato però che lì ci troviamo in una zona già particolarmente "affollata", a ridosso delle abitazioni, della rotonda e degli altri grandi poli commerciali. E soprattutto nel mezzo di un’arteria decisiva per l’intera circolazione cittadina. Niente di irregolare, ci mancherebbe. Ma pare evidente come stiano sorgendo alcuni problemi di viabilità. I motivi? Molte persone, i clienti del Mc appunto, scelgono la soluzione dell’asporto e dunque pazientemente si mettono in coda. Dove? Ovviamente nella strada principale già stretta, rischiando di intasare via Marconi stessa. Non una buona idea, ben sapendo che non esistono alternative viarie almeno fino agli svincoli per Falconara Alta un centinaio di metri più avanti. I più temerari, in attesa di essere serviti, si piazzano direttamente lungo la via, poi capiscono come non sia il caso. Altri, invece, parcheggiano tra la striscia bianca che segnala la fine della carreggiata e il marciapiede. Poi procedono a rilento, ma in macchina, fino alla svolta a destra che gli consente di immettersi nella corsia preferenziale del McDonald’s. Cosa succede in pratica? Si crea una sorta di "corsia sdoppiata". Quella degli automobilisti diretti da Castelferretti in centro a Falconara, che procedono fino alla rotonda. La seconda "clandestina" di chi aspetta il suo turno per rifocillarsi. Sembra evidente come, in caso di traffico intenso, la circolazione potrebbe paralizzarsi in un amen. E allora un eventuale mezzo di soccorso, come passerebbe lungo via Marconi? Una domanda lecita, quella che si pongono i cittadini che hanno segnalato l’accaduto. Senza dimenticare, tra l’altro, che poco dopo la rotonda ci sono una piccola area parcheggio in una via trasversale (a destra) o le grandi aree di sosta dei supermercati (a sinistra). Che tradotto: alternative per lasciare l’auto ci sono. E una bella sgambata, prima di ritirare il pacco, non guasta. Anzi, in questo caso aiuta il traffico di via Marconi a scorrere regolarmente.