"Quelle coraggiose sarte della Villarey"

Ci sono storie che sembrano nascere dalla fantasia di uno sceneggiatore, o di uno scrittore, e che invece sono assolutamente vere. Quando la realtà supera l’immaginazione, come si suol dire. La vicenda che la scrittrice veronese Elena Pigozzi racconta nel suo libro "Le sarte della Villarey - La resistenza con ago e filo" (Mondadori) è una di queste. La protagonista è l’anconetana Alda Renzi Lausdei, che nel 1943, anno tragico come pochi nella storia della città, riuscì a salvare centinaia di soldati fatti prigionieri dai tedeschi nella caserma Villarey, grazie a un espediente a dir poco ‘originale’.

Pigozzi, come si è imbattuta nell’incredibile storia di Alda Renzi Lausdei?

"Io sono appassionata di fatti storici, e semplicemente stavo facendo una ricerca sulle scuole di ricamo italiane. Mi interessavano le nostre tradizioni, anche perché avevo scritto un romanzo ispirato all’idea che il ricamare è una metafora dello scrivere. Un caso mi ha portato a cadere su ‘Fuga per la libertà’, un saggio di Marco Severini che parla della vicenda di Alda e di Irma, detta Mimma, Baldoni Di Cola, che abitava ad Ancona, anche se laziale di origine. Alda elaborò con lei il piano per far evadere i soldati. A dar loro un mano fu Euro, figlio di Mimma, che mi pare sia mancato da poco".

Cosa l’ha colpita in particolare della vicenda?

"Beh, è una storia che sembra un romanzo. Mi ha colpito molto lei, una donna straordinaria che è portata a fare il bene, rischiando la vita, senza altra finalità che aiutare gli altri in modo disinteressato, donando se stessa. Una donna semianalfabeta, ma così generosa e coraggiosa che fa tutto per salvare uomini che, come lei, si trovano travolti dalla Storia, perché dopo l’8 settembre la situazione in Italia si fa veramente drammatica, e soprattutto incomprensibile". Qual era il ruolo di Alda all’interno di Villarey?

"Lei aveva accesso alla caserma in quanto era una specie di factotum, aveva moltissime mansioni, e quindi era molto conosciuta. Faceva anche la sarta. Lei si accorge di quanto sta succedendo, e lo sa anche prima di altri. Inizia a interrogarsi su come liberare questi ragazzi. E’ il modo lo trova, ideando un piano di fuga che ha dello straordinario".

Possiamo rivelarlo o lasciamo il piacere della scoperta al lettore?

"Meglio non rivelarlo, anche se già il sottotitolo del libro può suggerire qualcosa. Nella caserma c’erano circa tremila soldati. Lei non riesce a salvarli tutti, anche perché il piano a un certo punto viene scoperto. Ma si parla di trecento soldati liberati". Ma il libro è in forma di romanzo o di racconto storico?

"No, è un romanzo che mescola personaggi ‘veri’ e altri inventati. E’ citato, ad esempio, Elio Toaff, all’epoca rabbino di Ancona. Era il periodo delle ultimi, e più feroci, rastrellamenti degli ebrei. Lo stesso Toaff parla di padre Bernardino Piccinelli, che gli salvò la vita. I personaggi di finzione mi sono serviti per raccontare Alda. Come due ragazzi, fratello e sorella, che rimangono senza genitori. Alda dà loro una mano, come ha sempre fatto con tutte le famiglie in difficoltà. Così insegna alla giovane il mestiere di sarta, e la porta con sè nella caserma. Anche lei contribuirà al piano di fuga".

Raimondo Montesi