Quelle offese ad appena 15 anni

Insulti razzisti durante una partita di calcio dal genitore di una giocatrice? L’ultimo episodio a novembre scorso, vittima una ragazzina di appena 15 anni, calciatrice della Ancona Respect. È avvenuto fuori dal campo dell’Alma Juventus Fano, dove si stava disputando un match di ragazze under 17. A rivolgere gli insulti razzisti, secondo la società della 15enne, sarebbe stato il padre di un’altra atleta. Le scuse erano subito arrivate dalla società sportiva fanese ma non sono bastate a lenire le ferite della ragazzina. "Onestamente mi sento ormai rassegnata – ha commentato la giocatrice insultata – ma so bene che se dovessi restare in silenzio di fronte ad avvenimenti del genere, non supereremo mai questo problema. Quello che è successo a me, lo stanno passando tanti altri ragazzi più piccoli o più grandi di me. Dalle scuole elementari sono vittima di bullismo e razzismo. A volte sono tornata a casa da mia madre in lacrime maledicendo il colore della mia pelle".