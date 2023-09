Quelle povere fontane della nostra città

Caro Carlino, a me piace molto girare in centro e ieri sono passato verso piazza Pertini. Sapete che c’è quel parchetto pubblico tra corso Stamira e piazza Pertini, no? Quello in cui la sera è pieno di ubriachi e sbandati e in cui – vengo subito al punto – c’è una fontana con dei pesci. Ecco, quella fontana è spenta da giorni. Da una parte, le Tredici cannelle, in corso Mazzini, splendono di luci colorate, dall’altra, invece, quella fontanella è spenta, senza acqua né pesci, piena di pigne secche e aghi di pino. Eppure, piazza Pertini è stata teatro di street food e di varie iniziative. E a sentire la giunta sarà sempre più viva. Allora, mi chiedo: perché non riaccendere quella piccola grande attrazione, magari con delle luci colorate come il Calamo?

Gregorio S., Ancona