"Quelle ricette di Marisa. Né moscioli, né cozze"

Domani è Pasqua, la più importante festa cristiana dell’anno ma è anche la giornata in cui le famiglie si ritrovano al completo per sedersi attorno ad un tavolo e mangiare insieme, momento simbolo di condivisione e affetto. Ma cosa mangiare? In una città di mare l’attenzione va inevitabilmente all’acqua per questo l’abbiamo chiesto a Lorenzo Focante, chef del ristorante Emilia di Portonovo, una delle mete preferite dagli anconetani per Pasqua e Pasquetta. "Noi – ha detto lo chef – proponiamo un menù alla carta, non vincolato in modo che ognuno possa scegliere il piatto che preferisce come in qualsiasi giorno dell’anno: antipasti misti di pesce cui abbiamo aggiunto le seppie con piselli in salsa rossa al posto dei moscioli, che non ci sono più. Per questo piatto utilizziamo la ricetta di Marisa, figlia di Emilia. Abbiamo deciso di non mettere nell’antipasto neanche le cozze del Conero perché vogliamo comunque limitarne il consumo e le utilizziamo solo per fare il sugo rosso della ricetta di Emilia sempre richiestissimo dai locali e dai turisti. Come primi gnocchetti con sugo bianco di pesce o tagliatelle rosse ai crostacei. Poi fritture, grigliata di ogni tipo o mista, pesce al forno, coda di rospo alla brace, contorni vari. Per dolci proponiamo i nostri fatti in casa per far sentire a tutti i gli ospiti coccolati come a casa loro".

