Quelle rose rosse sulla Pietra d’Inciampo per la figlia di Pietro Nenni

Un mazzo di rose rosse poste vicino alla Pietra d’Inciampo dedicata a Vittoria Nenni, figlia del grande Pietro Nenni, agli Archi. Un’iniziativa della memoria dedicata dagli esponenti del Partito Socialista Italiano di Ancona ieri, con la posa del mazzo di fiori da parte del segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, alla presenza di esponenti locali del partito, in particolare Marina Maurizi, candidata alle Comunali. Il marito, Alfonso Maria Capriolo, è stato tra gli artefici della posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Vittoria Nenni, alla fine di gennaio del 2020: "È stato il suo ultimo atto in vita a cui teneva tantissimo" ha ricordato la Maurizi. Vittoria Nenni è nata ad Ancona all’inizio del secolo scorso in una casa di via Fornaci Comunali, al civico 9, dove si trova la Pietra. Nel giugno del 1942 è stata deportata ad Auschwitz dove è morta un anno dopo, nel luglio del 1943. Ieri c’erano altri esponenti socialisti e di Azione, tra cui Tommaso Fagioli, coordinatore regionale del movimento di Carlo Calenda e lui stesso capolista dei Riformisti. "Un atto doveroso e importante – ha spiegato Maraio durante la cerimonia di ieri – perché rimarchiamo con questo gesto l’ancoraggio nella storia che è sempre più importante per il futuro del nostro Paese. Oggi c’è sempre più improvvisazione in politica, c’è crisi di rappresentanza e di democrazia. Venire ad Ancona significa una difesa delle radici socialiste che da Nenni ha trovato in poi una serie di personaggi che vogliamo commemorare. Vittoria Nenni è stata uno di questi elementi che hanno portato il partito in quella fase a stare dalla parte giusta, contro i soprusi, contro il fascismo, contro la negazione dei diritti". Maraio ha anche toccato l’argomento politico della campagna elettorale: "Come socialisti portiamo avanti l’impegno perché convinti che oggi in Italia, come nelle Marche e ad Ancona, ci sia bisogno di dare un’alternativa credibile di centrosinistra al governo di destra che dimostra di avere sempre più tratti liberali. Vale a Roma, come vale anche in regione Marche e qui in città". A tal proposito nel pomeriggio Maraio ha partecipato a un incontro pubblico alla Mole sul tema "Infrastrutture e sviluppo economico".