Quelli che investono: "Apriamo due gastronomie nei Corsi Mazzini e Amendola. Ancona ha grande potenziale"

L’azienda Del Carmine apre in città due gastronomie per vendere i prodotti a chilometro zero e diffondere il consumo della filiera locale come punto di forza del commercio e del mangiare sano. Le due attività si chiameranno "I sapori del Carmine". Il primo punto vendita è in corso Mazzini, a due passi dal mercato delle Erbe, e inaugurerà sabato 13 settembre, alle 11.30. I locali sono gli stessi della gastronomia che c’era prima, "La Bottega dei sapori", un’attività storica che ha chiuso i battenti in attivo il 30 aprile scorso. Ad investire nel commercio locale è Antonio Roversi e i suoi figli, proprietari già dell’azienda Del Carmine, un’oasi nelle campagne anconetane conosciuta per la produzione di olio d’oliva vincitore del premio Oli d’Italia 2025 per la guida Gambero Rosso, e per un’agricoltura innovativa e sostenibile che ha dato vita anche a un agriresort e a un ristorante dove si mangiano appunto prodotti a chilometro zero perché arrivano dalla loro tenuta. Quando la Bottega dei sapori ha deciso di chiudere Roversi ha pensato di rilevarla e da maggio a luglio è andato avanti con il suo staff mantenendo il vecchio titolare, solo per tre mesi, per dare una continuità nel servizio e prendere confidenza con la clientela. Poi aveva promesso di fare dei lavori all’interno del negozio per rinnovarlo negli arredi e dargli un nuovo tocco. Così ha fatto. I mesi di chiusura sono serviti per fare tutto nuovo e sabato la gastronomia riaprirà in una veste più moderna.

"Credo che Ancona possa dare molto alle attività – spiega Roversi – ecco perché noi ci investiamo. Avendo già un’azienda dove produciamo prodotti nostri, sia dalla terra che cucinati, ci sembrava utile avvicinarci alla city. Noi abbiamo carne nostra allevata, formaggi, verdure, passate, tutto fatto dai nostri cuochi". Il ristorante di Roversi, "La tavola Del Carmine", è stato premiato tra i 5 migliori ristoranti di Ancona secondo Gambero Rosso, nel 2024.

Il raddoppio della gastronomia, con il secondo punto vendita che aprirà in corso Amendola 59, il 15 di novembre prossimo, è stato deciso per dare un servizio anche in quella parte della città. "Pensiamo che siano due clientele diverse – spiega Roversi – chi viene in corso Mazzini non è lo stesso di corso Amendola. Il negozio però sarà quasi uguale, un po’ più sofisticato, vogliamo aprirlo prima di Natale". I locali di corso Amendola sono quelli che un tempo ospitavano il deposito di una sartoria. Non c’era una attività aperta al pubblico. "Crediamo molto nelle potenzialità di Ancona – continua Roversi – le persone oggi sono molto attente a cosa mangiano e da noi è tutto biologico, tranne l’olio. Abbiamo anche una bancarella per l’ortofrutta al mercato del Piano. Queste due nuove aperture ci hanno fatto assumere nuovo personale, cinque persone solo in corso Mazzini e altre tre saranno in corso Amendola". In corso Mazzini si potrà anche consumare sul posto la gastronomia pronta perché ci saranno tavolini sia fuori che all’interno. La clientela troverà sughi fatti con i prodotti a chilometro zero dell’azienda Del Carmine, il loro olio, insalata russa, pizze con il formaggio, lasagne, salumi, formaggi.