Quelli che protestano Reddito di cittadinanza, in 4mila a rischio stop "Non sappiamo cosa fare"

di Pierfrancesco Curzi

Da oggi stop all’erogazione del Reddito di Cittadinanza, in difficoltà almeno 4mila persone residenti in provincia di Ancona e 13mila in tutta la Regione. I dati ufficiali sul taglio della misura di sostegno introdotta dal governo giallo-verde (Movimento 5 Stelle e Lega) nel 2019 non sono ancora precisi nel dettaglio, ma alla fine del 2022 il numero dei nuclei familiari residenti ad Ancona e provincia che godevano di un assegno mensile fisso erano 5.611 e 12.126 le persone fisiche per un importo medio mensile di 500 euro. Da fonti dirette sarebbero un terzo i percettori del RdC ad aver ricevuto l’sms che li ha informati della fine dell’erogazione del sostegno senza previa comunicazione. Le sedi Inps di Ancona e del territorio sono state prese d’assalto dopo l’invio del messaggio sui telefonini di quasi 200mila italiani con altrettante famiglie al seguito. Molti anconetani, non riuscendo a ricevere informazioni dirette dall’istituto nazionale di previdenza sociale si sono rivolti ad altri sportelli: "Dalla settimana scorsa stiamo ricevendo tante persone che chiedono informazioni e chiarimenti su cosa succederà loro dopo lo stop dell’erogazione – spiega Roberta Battistini, responsabile del Caaf Cisl di Ancona – Noi facciamo ciò che possiamo anche se non è di nostra competenza, non conoscendo i numeri e non essendo deputati a dare risposte, cosa che spetta esclusivamente all’Inps. Buona parte delle richieste che ci vengono fatte riguarda le nuove misure previste in legge di bilancio dal governo al posto del Reddito di Cittadinanza. Altri ci chiedono informazioni sulla famosa Card, altro provvedimento del governo, ma anche qui non siamo in grado di poterli aiutare in quanto si tratta di una competenza comunale. In questo periodo siamo in piena campagna fiscale e i nostri uffici sono presi da questa fase ciclicamente molto delicata e importante".

Una serie di misure applicate a vari livelli istituzionali non sembrano andare verso le famiglie più fragili. Dal Reddito di Cittadinanza al taglio dei contributi agli affitti per gli Isee più bassi fino alla decisione del Comune di Ancona di tagliare le agevolazioni sulla Tari, la tassa dei rifiuti. Una contingenza delicata per cui i consiglieri regionali Dem hanno presentato un’interrogazione urgente al presidente Acquaroli e alla giunta: "I dati Istat, elaborati dall’Ires CgIl, evidenziano come nelle Marche i principali indicatori relativi alle condizioni di vita delle persone siano peggiorati – si legge nel testo il cui primo firmatario è Antonio Mastrovincenzo – Nel 2022 l’11,6% della popolazione era a rischio povertà, percentuale tra le più alte in Italia e in notevole aumento rispetto al 2021 (8%). Dal 1° agosto sarà revocato il reddito di cittadinanza alla maggior parte di coloro che ne usufruivano. Intanto aumenta, dall’11,5% al 13,6%, anche la percentuale di cittadini a rischio povertà o di esclusione sociale, in controtendenza con la media nazionale".