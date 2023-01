Quelli del Leopardi, via alle dirette

La campionessa d’Europa di calcio a cinque femminile col Città di Falconara ed ex studentessa del liceo sportivo Cambi, Erika Ferrara è stata ieri sera la prima ospite di Quelli del Leopardi Podcast, il format editoriale predisposto da quattro ragazzi falconaresi e trasmesso in diretta su Twitch. Dopo una serie di incontri con l’amministrazione, i quattro ventenni ed esperti di comunicazione e marketing Antonio Calia, Filippo Frattesi, Riccardo Rocchetti e Dennys Russo hanno ottenuto la possibilità di fare base al Centro Giovani, in via IV Novembre. Proprio da qui hanno iniziato a trasmettere dei talk show che, nell’episodio uno, ha visto protagonista Erika Ferrara. Nei prossimi appuntamenti, con cadenza settimanale, i ragazzi di QdL incontreranno i personaggi più noti del panorama locale con lo scopo di intrattenere, divertire e allo stesso tempo informare il pubblico su svariati argomenti di attualità. Il progetto complessivo del gruppo Quelli del Leopardi è, inoltre, quello di attivare una web radio, che trasmetterà sempre dal Centro Giovani.