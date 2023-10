Quelli dello "Zoo di 105": "Ancona, sarà uno show epico. E politicamente scorretto"

"Ma quale politically correct? – fa uno – Porteremo sul palco un film porno". "Ma cosa dici? – s’inalbera l’altro – Stai zitto, ci parlo io con il Carlino". Inizia così l’intervista (esilarante e ai confini con l’assurdo) a Marco Mazzoli e Pippo Palmieri, le voci di ‘Radio 105’, insieme – tra gli altri – a Wender e Paolo Noise, che però non ci sarà. "Lo zoo di 105", la popolarissima trasmissione radiofonica approderà in piazza Cavour domani dalle 23.30, in occasione della Notte bianca, che torna dopo anni di stop. A ‘Radio 105’ c’è un po’ di Ancona dato che sia Marco sia Pippo conoscono queste zone e l’emittente collabora da anni con la ‘Universal Events’ di Emanuel Pàstina. "Ascolte’ vojaltri ancunetani, se non veni’ ve dago un bombo", dicono al telefono i due conduttori. Mazzoli, reduce de "L’Isola dei famosi 2023", da cui è uscito vincitore, vive da tempo negli Stati Uniti, ma fa sapere che la nostra regione la conosce bene: "Ancona mi piace molto, ci sono stato un sacco di volte". "Ma non te la tirare, mica sei l’unico a conoscere ‘sta città – gli parla sopra Pippo – È il capoluogo di regione e comunque io conosco più luoghi di Marco. Da Fano al Conero è tutta casa mia". In che senso? "Eh, nel senso che io nelle Marche ci sono cresciuto – racconta Pippo in uno dei pochi attimi di serietà – Dagli 11 ai 19 anni stavo sempre a Senigallia d’estate. Mi ricordo tutto di quei posti, ci ho passato l’infanzia e l’adolescenza. Sulla spiaggia di velluto, ho vissuto il mio primo amore". E Marco che, finita la diretta, comincia a prenderlo in giro e a punzecchiarlo: "Comunque la domanda era rivolta a me". Eccolo un assaggio dello spettacolo di domani: "Ma io non farò il dj – evidenzia Mazzoli – Ognuno ha i suoi ruoli". Wender e Pippo hanno i loro compiti e Marco anche: "No dai, non ci sarà nessun porno, stavamo scherzando. Però, si riderà a manetta, coinvolgeremo il pubblico, con gag e momenti epici". Certo è che il palco è pronto, gli anconetani fremono e la musica non mancherà. Gli scherzi telefonici? "Forse, anche se – precisano – ormai è diventato sempre più difficile farli. Quasi nessuno, oggi, ha la linea fissa e quando la chiami sul cellulare, la gente pensa alle pubblicità, ai call center, alle telefonate spam e magari ti blocca".

Un mestiere tutt’altro che facile, nell’era del politicamente corretto: "Io continuo a fregarmene – fa Mazzoli – dico quello che mi pare, ovviamente nel rispetto di tutti". Chiediamo: è difficile improvvisare in radio? "Oh, ma basta co ‘sta storia dell’improvvisazione. Guarda che tutto quello che stiamo dicendo in questa intervista noi lo abbiamo prima scritto, ci siamo preparati e adesso in realtà stiamo leggendo tutto, lo facciamo da 25 anni (ridono, ndr)". La trasmissione l’ha inventata proprio Mazzoli: "Mi dicevano di non fare un certo tipo di cose e io ho deciso di farle. Sono ‘bastian contrario’, se mi dici di fare una cosa non la faccio". Lo scherzo più bello è "Santina", mentre il più impegnativo – rispondono – è "quello che ancora dobbiamo fare". Mazzoli, a ‘L’isola dei famosi’, avrebbe perso 16 chili. Domandiamo se li abbia recuperati: "Li ho ripresi tutti, mi sono sparato due panzerotti poco fa. Mi fanno mangiare come un dannato". Domani, con Marco, Pippo e Wender, appuntamento alle 23.30: "Dovete venire tutti", gridano. Altrimenti si arrabbiano.

Nicolò Moricci