Quello elettorale è più di un sospetto

L’amministrazione comunale posta l’elenco degli interventi, annunciandoli su Facebook, e la cittadinanza si scatena. Decine e decine, in alcuni casi centinaia addirittura, di messaggi in risposta ai singoli lavori. Uno in particolare ha colpito maggiormente la rete e suscitato vibranti proteste, il cantiere che verrà inaugurato lunedì in via Pirandello con fine dei lavori per la prossima estate. Il traffico lungo quel tratto di strada, breve ma strategico, sarà dirottato altrove, ma il problema è un altro: la mura di via Pirandello è fatiscente almeno da dieci anni, forse di più, e i cittadini si chiedono se fosse necessario far partire i lavori adesso a ridosso della tornata elettorale per le comunali. Lo scontro è acceso e le accuse all’amministrazione non mancano. Difficile, al contrario, sostenere la tesi dell’opportunità propagandistica quando si parla del sovrappasso a Torrette o di alcune asfaltature che, come è noto, di solito vengono fatte sempre da marzo e nei mesi successivi per mere questioni meteo. Lo scontro è tra chi accusa la giunta di interventi come spot elettorali e chi ribatte: ‘Se gli interventi non si fanno il Comune viene attaccato, se vengono iniziati gli attacchi restano’.