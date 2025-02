"Quell’ultima sonata di Beethoven"

Se un pianista di grandissimo talento esegue la Sonata n. 32 op. 111, l’ultima scritta per lo strumento da Beethoven, l’unica cosa che si può dire è: venite ad ascoltarlo. L’occasione la offrono gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona, ospitando domani (ore 17.30) al Teatro Sperimentale Filippo Gorini, che a dispetto della giovane età vanta un curriculum fatto di prestigiosi riconoscimenti e concerti nelle maggiori sale d’Europa, e non solo. Evento imperdibile anche per il resto del programma, con la Sonata D 840 ‘Reliquie’ di Schubert e una selezione da ‘Játékok’ di György Kurtág.

Gorini, cosa c’è dietro la scelta di mettere insieme le due sonate di Beethoven e Schubert?

"E’ un’associazione che mi convince molto. Sono in tonalità opposte, Do minore e Do maggiore, però tra loro c’è una vicinanza di colore, di atmosfera. Il temperamento schubertiano, molto diverso da quello beethoveniano, emerge tantissimo dal contrasto tra le due sonate. A lungo si pensò che ‘Reliquie’ fosse l’ultima composizione di Schubert. In realtà risaliva a tre anni prima della morte. Ma è proprio il carattere della musica che fece pensare che potesse essere una qualche forma di ‘saluto’, qualcosa di sospeso, di spirituale, come fosse collocata sul crinale tra questo mondo e il successivo, tra il mondo reale e quello del subconscio, dell’onirico".

Come descriverebbe ‘Reliquie’?

"E’ un’opera che si muove molto sui silenzi, su accordi tenuti lunghi. Ogni suono, ogni risonanza ha un peso emotivo enorme. Questa percezione di ‘ultimo pezzo’ mi fa pensare che sia bello associarla a quella che è effettivamente l’ultima sonata di Beethoven. Lui, che ha rivoluzionato la forma e il genere della sonata, e quindi anche la scrittura per pianoforte, con questa opera raggiunge il culmine che questa forma poteva dargli".

E i brani di Kurtág come si inseriscono tra questi due capolavori?

"Suonerò una piccola selezione delle pagine di ‘Játékok’, piccole miniature che ripercorrono tutta la sua vita compositiva. L’ultima è del 2022, scritto a 95 anni. Anche qui si tratta di musica in cui ogni dettaglio è estremamente espressivo, importante, pesato. E’ musica comunicativa, non concettuale, che a livello molto profondo ha qualcosa dell’animo del centro Europa, della cultura tedesca e austriaca".

La musica contemporanea suscita spesso diffidenza nel grande pubblico. Di Kurtag cosa può dire?

"La sua musica è piena di poesia. Lui tra l’altro ha lavorato tutta la vita al repertorio classico. Insieme abbiamo collaborato per un progetto sull’Arte della Fuga di Bach. E’ stato un incontro molto toccante. Tra i compositori contemporanei Kurtag è uno di quelli che passerà alla storia. In verità lo ha già fatto".

C’è chi ha detto che la perdita di Schubert a 31 anni è la più grave per la storia della musica, persino più di quella di Mozart.

"Non sapremo mai cosa avrebbe potuto scrivere se fosse vissuto più a lungo, ma quello che ha fatto basta per considerarlo uno dei più grandi talenti musicali della storia".

Raimondo Montesi