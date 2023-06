"Questa è e sarà la mia vita No a polemiche ideologiche"

Giacomo Petrelli, 19 anni, eletto tra le fila del Partito Democratico, prima candidatura a consigliere comunale e subito centro con un ottimo bottino di voti, ben 299 preferenze: sente addosso la responsabilità?

"Eh già, sento un grande peso in tal senso che però mi gratifica e mi rende orgoglioso". Com’è stato il suo debutto in consiglio?

"Una giornata meravigliosa, indimenticabile". Adesso si approccia all’attività di consigliere con quali aspettative?

"Sapendo che ci sono presupposti per fare una buona opposizione. Insisterò sui contenuti e non sulle polemiche ideologiche, voglio dare il mio contributo per cambiare il modo di fare politica perché io, essendo iscritto al Pd, ho quella impostazione, non sono un civico".

Quali sono gli ambiti su cui pensa di poter maggiormente incidere?

"Mi verrebbe subito da dire le politiche giovanili ovviamente, poi i servizi sociali e la vicinanza alle persone più fragili, alla solidarietà. C’è poi un punto fondamentale...".

Quale?

"Tenere il punto sui fondi del Pnrr assegnati al Comune di Ancona dove la vecchia giunta, proprio con Ida Simonella, ha lavorato molto bene. Controllerò, non mollerò l’osso. E mi lasci dire un’altra cosa...".

Prego...

"Sulla questione dei valori sarò integerrimo e sull’aborto, me lo lasci dire, la posizione della consigliera De Angelis è medievale".

Possiamo dire che l’elezione a consigliere è il momento più alto della sua giovane vita?

"Certo, è e sarà la mia vita".