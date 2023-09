Questa è già la UYBA di Velasco : "Solo Busto mi ha voluto, bene così"

La grande sfida di Julio Velasco. Quella che uno degli allenatori più iconici e forti di tutti i tempi, capace di vincere tutto o quasi (gli è mancato solo l’alloro olimpico) con la nazionale italiana maschile della generazione di fenomeni e a livello di club, ha intrapreso da qualche settimana a Busto Arsizio sarà una grande avventura, una sfida molto stimolante. Da vincere, come gli è capitato spesso e volentieri di fare nel corso della sua carriera. Ieri in amichevole la sua UYBA ha superato per 2 set a 1 la Igor Volley Novara di coach Bernardi.

Arrivato a sorpresa alla guida delle farfalle coach Velasco è stato presentato alla stampa nello Spazio Lenovo cuore di Milano

Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto un big come lei ad accettare la corte del presidente del club bustocco Giuseppe Pirola? In tanti se lo sono chiesto....

"Vero, in tanti si chiedono perché io abbia accettato la proposta di Busto Arsizio - ha esordito -. È presto detto, non ci sono misteri. E’ stata l’unica proposta che ho ricevuto. Da un po’ di tempo avevo fatto filtrare nell’ambiente del volley che mi sarebbe piaciuto allenare una squadra femminile. Quella del presidente Pircola è stata una proposta concretissima e ho detto subito di si".

Velasco sa che non sarà un’avventura facile, il budget a di quest’anno non è altissimo. È vero?

"Il presidente è stato molto chiaro, mi ha detto subito che per il primo anno il budget sarà inferiore a quello delle prossime stagioni. Abbiamo così optato per allestire una squadra giovane. Io credo nei giovani, ci ho sempre creduto".

Lei Velasco è stato forse il primo a credere nel volley femminile in Italia.

"Nel 1997 quando nessuno credeva nelle potenzialità della pallavolo femminile, io ho lasciato l’Italia maschile proprio per allenare le azzurre perché ero convinto che si sarebbe potuti riuscire a centrare risultati importanti. Di lì in poi è incominciata la grande escalation della nazionale italiana femminile che si è qualificata per le Olimpiadi per la prima volta".

La UYBA è considerata un po’ una cenerentola...

"Io credo in quello che faccio, sempre, e credo in questa squadra giovane che alcuni nell’ambiente del volley danno già per spacciata. Vediamo, io non faccio proclami…".

La prima impressione del gruppo è però molto positiva.

"Le ragazze sono fenomenali, lavorano tanto e bene. Io sto chiedendo loro, oltre all’impegno, alla dedizione e alla precisione già insite in loro, di essere più intraprendenti. Le mie giocatrici devono sempre pensare alla giocata successiva, anche dopo un errore".

Velasco chiede aiuto ai tifosi. E Busto di supporter ne ha tantissimi. Conta così tanto il tifo?

"Sono curioso di vedere quale sarà l’impatto dei tifosi. E’ chiaro che devono essere predisposti non a vedere vincere la squadra ma a venire al palazzetto per… farci vincere. E non è la stessa cosa. Ci saranno tante partite difficili, soprattutto con i team più quotati, e le ragazze devono sentire la fiducia ".

Solo così Busto potrà centrare l’obiettivo (la salvezza) e Velasco avrà vinto l’ennesima scommessa o sfida che dir si voglia della carriera.